В чем разлисие ощущения и восприятия ?

Обществознание
В чем разлисие ощущения и восприятия ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ощущение- это объективная реакция организма. восприятие- это субъективная психическая реакция. у меня ощущение тревоги - это значит, что из-за неких обстоятельств, ты чувствуешь реакцию организма. одну и туже информацию люди воспринимают по-разному.
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