В чем разлисие ощущения и восприятия ?

Гость: Гость:

Ощущение- это объективная реакция организма. восприятие- это субъективная психическая реакция. у меня ощущение тревоги - это значит, что из-за неких обстоятельств, ты чувствуешь реакцию организма. одну и туже информацию люди воспринимают по-разному.