В чём смысл сказки " О чём говорят цветы" ?

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роза, которую не зря величают "царицею цветов", - символ страстной любви и мира, в то время как ландыш несет любовь скрытую. Лилия означает непорочность и чистоту, а василек - постоянство и преданность. Весенний цветок ромашка символизирует невинность и доброту. Цветок яблони у славянских народов нес достаток, а люди Востока ассоциировали его с миролюбием. Герберы символизируют солнце и радость. Тюльпан означает признание в любви, а цветок "радости сердца", фиалка - скромность. Соцветие гиацианта, называют так же вестником дружбы. Прекрасная орхидея в странах Европы является признаком совершенства и страстного желания.