В чем смысл жизни ? Почему жизнь боль?

Литература
В чем смысл жизни ? Почему жизнь боль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкая волья природы
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