В чем состоят особенности населения Южной Америки?

География
В чем состоят особенности населения Южной Америки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самая главная особенность населения Южной Америки значительное заселение горных районов, где освоение территории началось до прихода европейцев. Заселена Южная Америка неравномерно. Различия в плотности населения обусловлены как природными условиями, так и историей заселения континента. На большей части его территории плотность менее 1 чел. на км2. Густо заселены окраины материка, особенно Атлантическое побережье. В прибрежной полосе, на расстоянии до 50 км от моря, живёт 35 % всего населения.
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