Звуко буквенный разбор слова циплёнок

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Звуко буквенный разбор слова циплёнок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цыплёнок - 3 слога. Ц-согл,глух. ы-согл. п-согл.глух. л-согл.тв. ё-гл.уд. н-согл.тв. о-гл.безуд. к-согл.тв. 8 букв,9 звуков.
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