Как правильно употребить существительные из скобок в родительном падеже множест??енного числа. Пуговицы от (наволочки), ветки(вишни), плоды(яблони), огни(деревни), пески(пустыни), пять(простыни). Чашки без(блюдца), жители(сёла)...
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Как правильно употребить существительные из скобок в родительном падеже множест??енного числа. Пуговицы от (наволочки), ветки(вишни), плоды(яблони), огни(деревни), пески(пустыни), пять(простыни). Чашки без(блюдца), жители(сёла), продажа(полотенца), чехлы от(кресла), много(дела), выбор(места), удаление(пятна), умножение(числа), осушение (болота), доносилось из (окна) ступеньки ( лестницы)
Ответ(ы):
Гость:
Пуговицы от наволочек, ветки вишен, плоды яблонь, огни деревень, пески пустынь, пять простыней. Чашки без блюдец, жители сёл, продажа полотенец, чехлы от кресел, много дел, выбор мест, удаление пятен, умножение чисел, осушение болот, доносилось из окон.
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