Помогите! составте рассказ о пихте пж

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Пихта — род голосеменных растений семейства Сосновые. Характерная особенность пихт — шишки у них, в отличие от других хвойных, растут вверх. Пирамидальные деревья, несущие кольчато расположенные горизонтальные ветви. Листья игольчатые (хвоя), плоские,, цельнокрайние, снизу с двумя белыми полосками, сохраняющиеся в течение нескольких лет, на ветвях обыкновенно расправленные гребенчато вследствие изгибания черешков на две стороны. Почки почти тупые или конусовидные. Для древесины пихт характерно отсутствие смоляных ходов и построение сердцевинных лучей только из равномерно утолщенных продольных паренхимных клеток с простыми порами.