Занятия народа который заселяет канаду?срочно,заранее спасибо
География
Занятия народа который заселяет канаду?срочно,заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
В канаде очень популярен спорт коньки,лыжи,хоккей,футбол,бейсбол,баскетбол,рыбная ловля
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