В этом произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся 40 катушек в солёных лягушек и водятся дойные кошки
Литература
В этом произведении рассказывается о хозяйстве в котором хранятся 40 катушек в солёных лягушек и водятся дойные кошки
Ответ(ы):
Гость:
"Роспись о приданом", литература 17 века. Да в тех же дворех сделано:конюшня, в ней 4 журавля стоялых,один конь гнед, а шерсти на нем нет,передом сечет, а задом волочетда 2 кошки дойных,8 ульев неделаных пчел, а кто меду изопьет <...>2 ворона гончих, 8 сафьянов турецких.2 пустоши поверх лесу и воды.Да с тех же дворовсходится на всякий год всякаго запасу по 40 шестов собачьих хвостов,да по 40 кадушек соленых лягушек,киса штей да заход сухарей,да дубовой чекмень рубцов, да маленькая поточка молочка,да овин киселя.
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