А) Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткань на 1410 руб.. Купленный кусок аня резала так, что получились простыни длиной 2 метра 10 сантиметров. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько ткани у неё осталось? Б) на по...
Математика
А) Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткань на 1410 руб.. Купленный кусок аня резала так, что получились простыни длиной 2 метра 10 сантиметров. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько ткани у неё осталось? Б) на пошив одной шторы нужно 5 метров 50 сантиметров ткани. В столовой двенадцать окон. На каждое окно нужно 2 шторы. Сколько ткани нужно, чтобы сшить шторы для столовой? • рулоне 33 метров ткани. Сколько рулонов ткани понадобится?
Ответ(ы):
Гость:
А)1) 1490:94=15 метров-Аня купила ткани 2) метры превращаем в сантиметры 15 м-1500 см 2 м 10 см- 210 см 1500:210=7 простыней сделала Аня 3) у нее осталось 30 см ткани Б) 5 м 50 см = 550 см 1) 550*2=1100 (см) - ткани нужно для 1 окна 2) 1100*12=13200 (см) - ткани нужно для 12 окон 33 м = 3300 см 3) 13200:3300=4 (р) - понадобиться Ответ: 13 200 см, 4 рулона.
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