А) Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткань на 1410 руб.. Купленный кусок аня резала так, что получились простыни длиной 2 метра 10 сантиметров. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько ткани у неё осталось? Б) на по...

Математика

А) Метр ткани стоит 94 р. Аня купила ткань на 1410 руб.. Купленный кусок аня резала так, что получились простыни длиной 2 метра 10 сантиметров. • сколько простыней смогла сделать Аня? • сколько ткани у неё осталось? Б) на пошив одной шторы нужно 5 метров 50 сантиметров ткани. В столовой двенадцать окон. На каждое окно нужно 2 шторы. Сколько ткани нужно, чтобы сшить шторы для столовой? • рулоне 33 метров ткани. Сколько рулонов ткани понадобится?

Автор: Гость