Кора дерева которую кушает заяц

Русский язык
Кора дерева которую кушает заяц
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кора яблони, сливы, абрикоса,  боярышника.
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