Разобрать на части речи , и морфологический разбор. В небе рассыпались яркие звезды. По алмазной скатерти снегов пробегают ласки. Дрозды васпивают от радости.

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Разобрать на части речи , и морфологический разбор. В небе рассыпались яркие звезды. По алмазной скатерти снегов пробегают ласки. Дрозды васпивают от радости.

Автор: Гость