Разобрать на части речи , и морфологический разбор. В небе рассыпались яркие звезды. По алмазной скатерти снегов пробегают ласки. Дрозды васпивают от радости.
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Разобрать на части речи , и морфологический разбор. В небе рассыпались яркие звезды. По алмазной скатерти снегов пробегают ласки. Дрозды васпивают от радости.
Ответ(ы):
Гость:
В(пр) небе(сущ)рассыпались(гл)3яркие(прил). По(пр) алмазной(прил) скатерти(сущ) снегов(сущ) пробегают(гл) ласки(сущ). Дрозды(сущ) васпивают(гл) от(пр) радости(сущ) .... В небе(нар)рассыпались(сказуем) яркие(определ) звёзды(допол) По алмазной(опр) скатерти(допол) снегов(допол) пробегают(сказ) ласки(подл) Дрозды(подл) васпивают(сказ) от радости(допол)
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