Перепишите,расставляя недостающие знаки перепинания.Обьясните их расстановку. ??нём жара , ночью мороз.Скалы лопаются дробятся сыплются.Текут наподобие рек каменные поьоки.Вчера случился сильный ветер.Покатились вниз запрыгали...
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Перепишите,расставляя недостающие знаки перепинания.Обьясните их расстановку. ??нём жара , ночью мороз.Скалы лопаются дробятся сыплются.Текут наподобие рек каменные поьоки.Вчера случился сильный ветер.Покатились вниз запрыгали камни дымя ревя грохоча сметая все на своем пути.Долго гудело в ущельях эхо,дрожала от ударов земля. Но отбарабанил каменный дождь,и опять тихо
Ответ(ы):
Гость:
Днем жара, ночью мороз. Скалы лопаются, дробятся, сыплются (однородные члены предложения). Текут, наподобие рек, каменные потоки ("наподобие" употреблено в качестве уточняющего определения). Вчера случился сильный ветер. Покатились вниз, запрыгали камни (покатились и запрыгали - однородные члены предложения), дымя, ревя, грохоча, сметая (это деепричастные обороты, которые всегда обособляются запятыми) все на своем пути. Долго гудело в ущельях эхо, дрожала от ударов земля. Но отбарабанил каменный дождь, и (стало) опять тихо.
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