Перепишите,расставляя недостающие знаки перепинания.Обьясните их расстановку. ??нём жара , ночью мороз.Скалы лопаются дробятся сыплются.Текут наподобие рек каменные поьоки.Вчера случился сильный ветер.Покатились вниз запрыгали...

Гость: Гость:

Днем жара, ночью мороз. Скалы лопаются, дробятся, сыплются (однородные члены предложения). Текут, наподобие рек, каменные потоки ("наподобие" употреблено в качестве уточняющего определения). Вчера случился сильный ветер. Покатились вниз, запрыгали камни (покатились и запрыгали - однородные члены предложения), дымя, ревя, грохоча, сметая (это деепричастные обороты, которые всегда обособляются запятыми) все на своем пути. Долго гудело в ущельях эхо, дрожала от ударов земля. Но отбарабанил каменный дождь, и (стало) опять тихо.