Срочно ! Как решить уравнение 3x-18=10-x

Математика
Срочно ! Как решить уравнение 3x-18=10-x
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Гость:
3х+х=18+10 4х=28 х=7 Найс
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