Срочно ! Как решить уравнение 3x-18=10-x
Математика
Срочно ! Как решить уравнение 3x-18=10-x
Ответ(ы):
Гость:
3х+х=18+10 4х=28 х=7 Найс
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