Сочинение-миниатюра "Можно ли жить без любви" пожалуйста
Литература
Сочинение-миниатюра "Можно ли жить без любви" пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю, что жизнь без любви не возможна,ведь у каждого человека должен быть тот кто всегда его поддержит и примет таким какой он есть. Ты никогда не знаешь,сто с тобой может случится в будущем или сейчас, поэтому у тебя рядом должен быть человек который всегда тебе поможет и утешит. Всем нам когда-нибудь захочется любить. Поэтому я думаю что жить без любви нельзя.
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