Сочинение-миниатюра "Можно ли жить без любви" пожалуйста

Гость: Гость:

Я считаю, что жизнь без любви не возможна,ведь у каждого человека должен быть тот кто всегда его поддержит и примет таким какой он есть. Ты никогда не знаешь,сто с тобой может случится в будущем или сейчас, поэтому у тебя рядом должен быть человек который всегда тебе поможет и утешит. Всем нам когда-нибудь захочется любить. Поэтому я думаю что жить без любви нельзя.