В чем состоит космическая роль растений в природе?
Биология
В чем состоит космическая роль растений в природе?
Ответ(ы):
Гость:
Растения благодаря фотосинтезу выделяют кислород.
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