В чём состоит космическая роль растений
Биология
В чём состоит космическая роль растений
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Гость:
Она заключается в том, что растения, преобразуя энергию солнечного света, запасают огромное количество энергии в виде органического вещества и выделяют в атмосферу кислород.
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