В чём состоит космическая роль растений

Биология
В чём состоит космическая роль растений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она заключается в том, что растения, преобразуя энергию солнечного света, запасают огромное количество энергии в виде органического вещества и выделяют в атмосферу кислород.
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