В чем суть разногласий между патриархом никоном и царем Алексеем Михайловичем?

Гость: Гость:

: патриарх выступил против Соборного Уложения, по которому духовенство становилось подсудным светскому суду, он открыто назвал Уложение «беззаконной книгой» , «проклятым законоположением» . Никон выступал за восстановление судебного и иного иммунитета церкви, как это и предписывалось каноном.