В чем суть разногласий между патриархом никоном и царем Алексеем Михайловичем?
История
В чем суть разногласий между патриархом никоном и царем Алексеем Михайловичем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
: патриарх выступил против Соборного Уложения, по которому духовенство становилось подсудным светскому суду, он открыто назвал Уложение «беззаконной книгой» , «проклятым законоположением» . Никон выступал за восстановление судебного и иного иммунитета церкви, как это и предписывалось каноном.
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