В чём заключалась главная особенность Литовского государства

История
В чём заключалась главная особенность Литовского государства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наличии абсолютной монархии. Великое княжество Литовское было главным соперником Москвы за господство в Восточной Европе в XV - XVI.
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