В чём заключалась главная особенность Литовского государства
История
В чём заключалась главная особенность Литовского государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В наличии абсолютной монархии. Великое княжество Литовское было главным соперником Москвы за господство в Восточной Европе в XV - XVI.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадай загадки.Спиши их,вставляя пропущенные буквы.Найди и подчеркни глаголы. Едит конь ст...льной,рычит,сзади плуги волочит.По полю бродит,з......
Геометрия
Математика
Выполните вычитание: а)14-38 б)-18,9-36,4 в)-5\8-(-7\12) г)5\9-2 д)-7 7\24-4 13\16 е)-3 3\14-(-2 5\6)