В чем заключалась сущность разногласий между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? К чему привело это противостояние?

История
В чем заключалась сущность разногласий между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? К чему привело это противостояние?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь то Алексей Михайлович Романов собирался проводить реформу церкви,Никону это не понравилось и он покинул свой пост. В дальнейшем не принявших церковную реформу называли старообрядцы
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