В числовом ребусе ГНОМ+ГНОМ=СКАЛА разные буквы обозначают разные цифры. какую цыф??у обозначает буква Г, если М=3?«варианты:А-9;Б-8;В-7;Г-6;Д-5.

Гость: Гость:

если М=3, то А=6 (3+3), какое число даёт ещё ответ с цифрой 6? 8! 8+8=16. 26 не подходит, потому что 13+13=26, но у нас и 3 уже есть и это не цифра, а число. а дальше методом перебора ответов получаем что подходит только 7, 7+7=14 и +1десяток от 16 =15. то есть СКАЛА это 1 5 6 4 6, ГНОМ это 7 8 2 3 (2 и 4 найдны так же методом исключения и оставшихся цифр)