В данном ниже предложении найди слово,в котором есть звонкий мягкий непарный согласный звук,не обозначенный буквой.Вьюги да метели под февраль полетели

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В данном ниже предложении найди слово,в котором есть звонкий мягкий непарный согласный звук,не обозначенный буквой.Вьюги да метели под февраль полетели

Автор: Гость