В данном ниже предложении найди слово,в котором есть звонкий мягкий непарный согласный звук,не обозначенный буквой.Вьюги да метели под февраль полетели
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В данном ниже предложении найди слово,в котором есть звонкий мягкий непарный согласный звук,не обозначенный буквой.Вьюги да метели под февраль полетели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вьюги. Ю-дает два звука: й и у. Й- звонкий, мягкий, непарный звук
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