В данных предложениях определить склонение и падеж каждого существительного. По улице идёт мальчик с портфелем в руках. В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернеет пятно.

Русский язык

В данных предложениях определить склонение и падеж каждого существительного. По улице идёт мальчик с портфелем в руках. В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернеет пятно.

Автор: Гость