В данных предложениях определить склонение и падеж каждого существительного. По улице идёт мальчик с портфелем в руках. В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернеет пятно.

Русский язык
В данных предложениях определить склонение и падеж каждого существительного. По улице идёт мальчик с портфелем в руках. В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернеет пятно.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По улице-дательный падеж,1 склонение Мальчик-именительный падеж, 2 склонение С портфелем - творительный падеж, 2 склонение Темноте - предложный падеж, 1 склонение Пуговица -именительный падеж ,1 склонение С мясом-творительный падеж, 2 склонение На шарфе- предложный падеж,2 склонение Пятно-именительный падеж, 2 склонение
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