В давние времена когда не было электричества как удавалось ставить спектакли в которых действие происходит ночью

История
В давние времена когда не было электричества как удавалось ставить спектакли в которых действие происходит ночью
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Гость:
Лампы на огне! Светильники на огне
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