В давние времена когда не было электричества как удавалось ставить спектакли в которых действие происходит ночью
История
В давние времена когда не было электричества как удавалось ставить спектакли в которых действие происходит ночью
Ответ(ы):
Гость:
Лампы на огне! Светильники на огне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Чтобы для ремонта дороги доставить 96т щебёнки, нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов, а на большой грузовой - 6 рейсов. Сколько рей...
Математика
Подводная лодка сначала плыла на глубине 400 метров, потом опустилась на 200м глубже, затем поднялась на 300м.