Чтобы для ремонта дороги доставить 96т щебёнки, нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов, а на большой грузовой - 6 рейсов. Сколько рейсов они сделают вместе, чтобы выполнить эту работу?
Математика
Чтобы для ремонта дороги доставить 96т щебёнки, нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов, а на большой грузовой - 6 рейсов. Сколько рейсов они сделают вместе, чтобы выполнить эту работу?
Ответ(ы):
Гость:
12 + 6 = 18 рейсов они сделают вместе
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