Чтобы для ремонта дороги доставить 96т щебёнки, нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов, а на большой грузовой - 6 рейсов. Сколько рейсов они сделают вместе, чтобы выполнить эту работу?

Математика

Чтобы для ремонта дороги доставить 96т щебёнки, нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов, а на большой грузовой - 6 рейсов. Сколько рейсов они сделают вместе, чтобы выполнить эту работу?

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