Загадки про рябину, но не в стихах
Окружающий мир
Загадки про рябину, но не в стихах
Ответ(ы):
Гость:
Платье потерялось, а пуговки на нем остались
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