3.Установіть, визначення яких основних понять фонетики й фонології подано нижче. 1. Наука, що вивчає роль і значення звуків для розрізнення слів та морфем. 2. Наука, що вивчає утворення звуків мови, їх зміни у мовному потоці...

Українська мова

3.Установіть, визначення яких основних понять фонетики й фонології подано нижче. 1. Наука, що вивчає роль і значення звуків для розрізнення слів та морфем. 2. Наука, що вивчає утворення звуків мови, їх зміни у мовному потоці, роль у функціонуванні як засобу спілкування людей. 3. Робота органів мовлення, спрямована на вимову звуків мови. 4. Зумовлені фонетичною системою певної мови навички вимови звуків у носіїв цієї мови. 5. Відрізок звукового потоку мовлення, який складається з одного або кількох звуків і визначається зміною наростання і спаду звучності. 6. Мінімальна неподільна одиниця мовлення, що виділяється в результаті спеціального фонетичного аналізу слів. 7. Мінімальна звукова функціональна одиниця мови, яка служить для утворення, розпізнавання та розрізнення звукових оболонок слів та морфем. 8. Ознаки фонеми, які не мають розрізнювальних властивостей. 9. Властивість звука, що залежить від частоти коливань. 10. Розрізнювальна функція фонеми. 11. Ототожнююча функція фонеми.

Автор: Гость