РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ С ОДЗ ) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!
Алгебра
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ С ОДЗ ) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!
Ответ(ы):
Гость:
3/(x-2)+5/x=2 ОДЗ: x!=0 x-2!=0; x!=2 Общий знаменатель: 2*(4x-5)/(x-2)*x=2 8x-5=x*(x-2)*2 x²-6x+5=0 D=36-20=16 x=6+-4/2=1;5 5/(x-3)-6/(x+2)=4 ОДЗ: x!=3; x!=-2 Общий знаменатель: 5/(x-3)-6/(x+2)=x-28/(x-3)(x+2) -(4x²-3x-52/(x-3)(x+2))=0 4x²-3x-52=0 D=9+52*16=841 x=3+-29/8=4;-3.25
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