Просклонять словосочетании белые облака,шумные облака. Заранее Спасибо.

Русский язык
Просклонять словосочетании белые облака,шумные облака. Заранее Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. белые облака,шумные облака Р.п. белых облаков,шумных облаков. Д.п. белым облакам,шумным облакам. В.п. белые облака,шумные облака Т.п. белыми облаками,шумными облаками П.п. о белых облаках,о шумных облаках.
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