Лежа на печи, не добудешь калачи. Докажите что слово "лежа" здесь является деепричастием Пысы: Пожалуйста быстрей
Русский язык
Лежа на печи, не добудешь калачи. Докажите что слово "лежа" здесь является деепричастием Пысы: Пожалуйста быстрей
Ответ(ы):
Гость:
Лёжа на печи, не добудешь калачи. доказать, что лёжа - деепричастие. Не добудешь кирпичи (что делая?) лёжа на печи 1)добавочное действие к основному, 2)можно заменить глаголом - не добудешь калачи, когда лежишь. 3)нельзя никак изменить следовательно, лёжа - деепричастие.
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