Этим популярным в народной литературе 17 века стихом была написана сказал о балде ?? оработнеке его балде
История
Этим популярным в народной литературе 17 века стихом была написана сказал о балде ?? оработнеке его балде
Ответ(ы):
Гость:
................ раёк.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С огорода собрали 65 килограмм картошки часть картошки разложили в ящики по 8 килограмм и 9 килограммов насыпали в мешок Сколько потребовалось ящиков
Обществознание
Опиши словами или нарисуй ситуацию , рассказывающую о том, как могут быть нарушены права человека и что в этом случае надо делать
Русский язык
Холодная вода похожа на жидкое стекло: сквозь нее весной видно (в)глубь на сорок метров. раскройте скобки и определите часть речи этого слова. ...