Этим популярным в народной литературе 17 века стихом была написана сказал о балде ?? оработнеке его балде

История
Этим популярным в народной литературе 17 века стихом была написана сказал о балде ?? оработнеке его балде
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
................ раёк.
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