Опиши словами или нарисуй ситуацию , рассказывающую о том, как могут быть нарушены права человека и что в этом случае надо делать
Обществознание
Опиши словами или нарисуй ситуацию , рассказывающую о том, как могут быть нарушены права человека и что в этом случае надо делать
Ответ(ы):
Гость:
В таких случаях надо обращаться в полицию
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