Опиши словами или нарисуй ситуацию , рассказывающую о том, как могут быть нарушены права человека и что в этом случае надо делать

Обществознание
Опиши словами или нарисуй ситуацию , рассказывающую о том, как могут быть нарушены права человека и что в этом случае надо делать
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Автор: Гость
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Гость:
В таких случаях надо обращаться в полицию 
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