Скласти оповідання про моральні цінності українського народу

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Мораль – це загальноприйняті в людському суспільстві моральні цінності, які встановлюються відповідно до розуміння про добро і зло, про прекрасне і потворне, про чесність, справедливість і співчуття. Моральні установки і моральні цінності прищеплюються людині насамперед у сім’ї. Саме в сім’ї майбутній член суспільства отримує поняття про моральні категорії. Виховання особистості триває у дитячих садках, школах, інших навчальних закладах, а так само в трудових колективах. На мій погляд, сім’я відіграє головну роль у процесі виховання особистості. У сім’ї прикладом для дитини стають батьки. І якщо батьки намагаються виховати свою дитину за допомогою слів, це не завжди приводить до позитивного результату. Адже дитина не тільки чує, вона бачить і сприймає вчинки батьків. Загальнолюдські цінності є загальноприйнятими для кожної людини, незалежно від нації, раси, країни, цивілізації. Насамперед, головною загальнолюдською цінністю є повага до старших, потім любов до ближнього. Якщо особистість з ранніх років виховувати цими високими цінностями, то у людини може виникнути конфлікт. Наприклад, конфлікт з оточуючими. Якщо люди будуть порушувати моральні норми, то вони не будуть чекати кари з боку влади, з боку закону, держави тощо. Єдиний суддя тут – це наша совість, тому що моральні цінності не контролюються суспільством, за порушення моральних норм людина не може очікувати покарання. Кожне суспільство має свої певні моральні цінності, але на сучасному етапі розвитку українського суспільства ми бачимо, що деякі моральні нормативи змінюються, наприклад якщо раніше було прийнято працювати на благо держави і не думати про особисту власність, то зараз молодь бажає працювати на себе. Фізична праця зараз не цінується, всі хочуть бути з дипломом про вищу освіту і, практично не працюючи, заробляти гроші.