С огорода собрали 65 килограмм картошки часть картошки разложили в ящики по 8 килограмм и 9 килограммов насыпали в мешок Сколько потребовалось ящиков
Математика
С огорода собрали 65 килограмм картошки часть картошки разложили в ящики по 8 килограмм и 9 килограммов насыпали в мешок Сколько потребовалось ящиков
Ответ(ы):
Гость:
1)65-9=56 2)56:8=7 Ответ: 7
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