С огорода собрали 65 килограмм картошки часть картошки разложили в ящики по 8 килограмм и 9 килограммов насыпали в мешок Сколько потребовалось ящиков

Математика

С огорода собрали 65 килограмм картошки часть картошки разложили в ящики по 8 килограмм и 9 килограммов насыпали в мешок Сколько потребовалось ящиков

Автор: Гость