Что такое реликтовые растения,сорные растения и эндемики

Гость: Гость:

1) Реликтовые растения - растения, которые остались на конкретных территориях еще с древних времен. 2) Сорные растения - это растения, которые не плодоносят, не приносят никакой пользы, они не являются культурными растениями, и от них избавляются (бурьяны). 3) Эндемики - растения, что встречаются только на конкретной территории и нигде больше.