Что такое реликтовые растения,сорные растения и эндемики
Биология
Что такое реликтовые растения,сорные растения и эндемики
Ответ(ы):
Гость:
1) Реликтовые растения - растения, которые остались на конкретных территориях еще с древних времен. 2) Сорные растения - это растения, которые не плодоносят, не приносят никакой пользы, они не являются культурными растениями, и от них избавляются (бурьяны). 3) Эндемики - растения, что встречаются только на конкретной территории и нигде больше.
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