Как закон географического разнообразия проявляется в лесной природной зоне
География
Как закон географического разнообразия проявляется в лесной природной зоне
Ответ(ы):
Гость:
То что запрещено вырубать лес на 100% так как лес должен восстанавливаться в также виды растений и животных не должны исчезнуть полностью ни одно.
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