Какие факторы являются причиной нарушения генетического равновесия в условиях, когда естественный отбор не действует?
Биология
Какие факторы являются причиной нарушения генетического равновесия в условиях, когда естественный отбор не действует?
Ответ(ы):
Гость:
Отбор действует всегда, факторов много: от чистоты мышления, поведения, питания, до облучения, отравления, лечения, стрессового состояния
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