Помоги пожалуйста . На зоводе 14 малых печей и 4 большие печи выплавляют в сутки 4 500 ?? стали. Одна большая печь выплавляет столько стали, сколько 4 малые. Вопрос : Сколько стали выставляет в сутки большая печь ? пожалуйста б...

Математика

Помоги пожалуйста . На зоводе 14 малых печей и 4 большие печи выплавляют в сутки 4 500 ?? стали. Одна большая печь выплавляет столько стали, сколько 4 малые. Вопрос : Сколько стали выставляет в сутки большая печь ? пожалуйста без x .

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