Помогите соедини вопрос условием чтобы получилась задача Запиши решение ответ
Математика
Помогите соедини вопрос условием чтобы получилась задача Запиши решение ответ
Ответ(ы):
Гость:
Последнее (самое правое) условие! Решение: 15-3=12 бабочек птицекрыл летало над поляной
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