Взгляните! Хвост исчез. Вместо пышного большого хвоста торчит неказистый хвостик. Что случилось? Это и должно было произойти. Мы увидели в полёте настоящий хвост журавля. А он у журавля маленький. А что же мы приняли за хвост? ...

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Взгляните! Хвост исчез. Вместо пышного большого хвоста торчит неказистый хвостик. Что случилось? Это и должно было произойти. Мы увидели в полёте настоящий хвост журавля. А он у журавля маленький. А что же мы приняли за хвост? Это совсем не хвост, а длинные перья с боков спины. На земле они прикрывают настоящий маленький хвостик. ПОДЧЕРКНИ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ.

Автор: Гость