В ,, Декларации независимости " говорилось: " Наше дело правое, наш союз един. Наши в??утренние ресурсы велики, и нам будет обеспечена поддержка других держав, если в этом будет нужда ". Из чего исходили авторы " Декларации ", ...

Гость: Гость:

4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независимости. Этим документом восставшие колонии провозглашали себя свободными и независимыми государствами, объединившимися в Соединенные Штаты Америки. 4 июля ежегодно празднуется в США как День независимости, хотя после подписания Декларации прошло пять долгих дет до окончательной победы американ-цев в войне и семь лет до подписания Парижского мирного договора. Автором Декларации независимости был самый молодой конгрессмен 33-летний Томас Джефферсон (1743-1826) – выдающийся демократический деятель американской революции, ученик и последователь французских просветителей, чьи передовые демократические идеи и были положены в основу Декларации независимости. В соответствии с этими идеями Джефферсон внес в проект Декларации пункт, предусматривающий уничтожение рабства, но богатые плантаторы и арендаторы, представленные большинством в Конгрессе, добились исключения его из оконча-тельного текста Декларации. Таким образом, в молодом, свободном государстве, еще только что отстаивающем свою не-зависимость, сохранялось рабство. Но в целом для того времени, когда почти во всем мире господствовал феодальный строй, с его сословным неравенством, политическим бесправием и средневековой косностью, Декларация независимости, гордо провозгласившая права людей на свободу, была весьма прогрессивным документом. В этом важнейшем документе эпохи нашли отражение идеи талантливых деятелей Американской революции; Д. Вашингтона (1732-1799), Д. Адамса (1735-1826), С. Адамса (1722-1803), Б. Франклина (1706-1790), Т. Пейна (1737-1809). Самым знаменитым американским деятелем войны за независимость стал главнокомандующий американскими войсками, первый президент США, один из наиболее почитаемых героев США, Джордж Вашингтон. Его именем названа столица государства и один из его штатов. Декларация стала первым документом, в котором обосновывались права и принципы демо-кратического правления. Главным из них объявлялась политическая власть, исходящая от народа и призванная защищать интересы всех граждан. Провозгласить независимость Соединенных Штатов вовсе не означало обеспечить ее на деле. Для этого надо было еще пройти через тяжелую, длительную, шедшую с переменным успехом войну с Англией. Многие передовые люди из разных стран, в том числе будущий известный социалист-утопист Сен-Симон (1760-1825), руководитель польского освободительного движения Тадеуш Костюшко и др. , уже сражались с «парнями свободы» , как называли американских воинов.