Заполните цепочку так чтобы в конце оказалось трёхзначное число.+34 -90 *5 +60 -50 +30 -35 +55

Математика
Заполните цепочку так чтобы в конце оказалось трёхзначное число.+34 -90 *5 +60 -50 +30 -35 +55
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34-450+60-50+30-35+55=-356
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