Заполните цепочку так чтобы в конце оказалось трёхзначное число.+34 -90 *5 +60 -50 +30 -35 +55

Математика

Заполните цепочку так чтобы в конце оказалось трёхзначное число.+34 -90 *5 +60 -50 +30 -35 +55

Автор: Гость