Переведите срочно!!! вопросы,!!!!! с казахского на русский!!!
Қазақ тiлi
Переведите срочно!!! вопросы,!!!!! с казахского на русский!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сшила девочка. кому посоветовала подарить подарок* ее(его) подруга Гаухар? Почему Гаухар помогла? Что написала на вышивке? Как похвалила мама
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