Что значит Ècole на французском?
Французский язык
Что значит Ècole на французском?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ècole переводится как школа
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