Сколько литров водорода выделится при действии ортофосфорной кислоты на 5 г. магн??я, если выход водорода составляет 90% от теоретичесеого?

Химия
Сколько литров водорода выделится при действии ортофосфорной кислоты на 5 г. магн??я, если выход водорода составляет 90% от теоретичесеого?
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