Морфологический разбор причастия сверкающих

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Сверкающих (в скобках надо записать определяемое существительное, так как непостоянные признаки причастия определяем по нему, вопросы задаём от него) – особая форма глагола, причастие. I Обозначает признак предмета по его действию: каких (сущ.)? сверкающих. Н. ф. – сверкающий. II Морфологические признаки: постоянные – действительное, настоящего времени, несовершенного вида, невозвратное; непостоянные – во множественном числе, в родительном или предложном падеже (смотрите своё предложение). III (Каких (сущ.)?) сверкающих – возможно, есть оборот (подчеркните причастие или весь причастный оборот, если он есть, волнистой линией, так как это определение). I Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос. II Начальная форма (единственное число, мужской род, именительный падеж). Морфологические признаки: 1 разряд причастия (действительное, страдательное); 2 признаки глагола: вид, возвратность, время; 3 признаки прилагательного: а только для страдательных причастий – полная / краткая форма; б для всех причастий – число, род (в единственном числе), падеж (в полной форме). III Роль в предложении (каким членом предложения является причастие в данном предложении). насчет причастия не уверена