Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000

География
Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант б самый меньший - вариант в 500.000км=500.000.000м 500.000.000м:50м=10.000.000 раз больше
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