Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000

География

Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000

Автор: Гость