Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000
География
Карта какого масштаба крупнее и во сколько раз?а)в 1см 100 км б)1:500 000 в)в 1см 50м г)1:20 000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант б самый меньший - вариант в 500.000км=500.000.000м 500.000.000м:50м=10.000.000 раз больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди побудительное предложение и прочитай его.выпиши предложения по их схеме.у иры малина ой мама уронила мой ира малину
Биология
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Приведите примеры, доказывающие, что: а) одно и то же число хромосом может быть у очень далеких друг от друга систематических груп...
Окружающий мир