1 выпиши устный пунктуационный разбор предложений 1 Ветер осенний в леса подымает??я, Шумно по чащам идём, Мёртвые листья срывает и весело В бешеной пляске несёт. 2.Зимние вьюги-предтечи весенние.
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1 выпиши устный пунктуационный разбор предложений 1 Ветер осенний в леса подымает??я, Шумно по чащам идём, Мёртвые листья срывает и весело В бешеной пляске несёт. 2.Зимние вьюги-предтечи весенние.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ветер осенний в леса подымается, _____ ~~~~~~~ _._,_,_ ========= Шумно по чащам идём, _,_,_,_, _ _ _ _ _ ==== Мёртвые листья срывает и весело ~~~~~~~ _ _ _ _ ======= _,_,_,_, В бешеной пляске несёт. ~~~~~~~~~ ---------- ===== 2.Зимние вьюги-предтечи весенние. ~~~~~~ _____________ ~~~~~~~
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