1 выпиши устный пунктуационный разбор предложений 1 Ветер осенний в леса подымает??я, Шумно по чащам идём, Мёртвые листья срывает и весело В бешеной пляске несёт. 2.Зимние вьюги-предтечи весенние.

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1 выпиши устный пунктуационный разбор предложений 1 Ветер осенний в леса подымает??я, Шумно по чащам идём, Мёртвые листья срывает и весело В бешеной пляске несёт. 2.Зимние вьюги-предтечи весенние.

Автор: Гость