Составь предложение (повествовательное, вопросительное или побудительное).Твой собеседник должен произнести его так, чтобы оно стало восклицательным.

Русский язык

Составь предложение (повествовательное, вопросительное или побудительное).Твой собеседник должен произнести его так, чтобы оно стало восклицательным.

Автор: Гость