Составь предложение (повествовательное, вопросительное или побудительное).Твой собеседник должен произнести его так, чтобы оно стало восклицательным.
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Составь предложение (повествовательное, вопросительное или побудительное).Твой собеседник должен произнести его так, чтобы оно стало восклицательным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня моя кошка родила четырёх котят. Сегодня моя кошка родила четырёх котят!
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