В доме барина стояло 2 шкатулки, для отделки которых использовали 927 малахитовых п??астин. На одну из этих шкатулок пошло на 187 пластин больше, чем на другую . Сколько малахитовых пластин пошло на каждую шкатулку? Помогитее...

Математика

В доме барина стояло 2 шкатулки, для отделки которых использовали 927 малахитовых п??астин. На одну из этих шкатулок пошло на 187 пластин больше, чем на другую . Сколько малахитовых пластин пошло на каждую шкатулку? Помогитее срочно проблема в краткой записи !

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