В доме барина стояло 2 шкатулки, для отделки которых использовали 927 малахитовых п??астин. На одну из этих шкатулок пошло на 187 пластин больше, чем на другую . Сколько малахитовых пластин пошло на каждую шкатулку? Помогитее...
Математика
В доме барина стояло 2 шкатулки, для отделки которых использовали 927 малахитовых п??астин. На одну из этих шкатулок пошло на 187 пластин больше, чем на другую . Сколько малахитовых пластин пошло на каждую шкатулку? Помогитее срочно проблема в краткой записи !
Ответ(ы):
Гость:
х- первая шкатулках+187 - вторая шкатулкаУравнение:х+х+187=9272х=927-1872х=740х=740:2х=370пластин - использовали для первой шкатулки370+187=557пластин - использовали для второй шкатулкиОтвет: 370 пластин; 557 пластин.
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